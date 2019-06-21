Министра образования и науки Украины Лилию Гриневич не пустили в школу, где она работала в качестве учительницы биологии. Об этом говорится на ее Facebook-странице 21 июня.

"Меня как министра образования и науки впервые чиновница от образования города Львова не пустила в школу поговорить с тренерами Новой украинской школы ("НУШ") и проверить внедрение реформы. Чиновница из управления образования города требовала написать письмо и получить разрешение городского головы", – говорится в сообщении на ее фб-странице.

Гриневич отметила, что в течение трех лет проводит с педагогическими коллективами встречи, которые касаются реформы "НУШ".

"Из каждого города и школы я привожу в МОН замечания к внедрению реформы – по обучению учителей, качеству закупленного оборудования, методической поддержке школ. Потом мы с этим работаем для коррекции процессов... Особенно неприятно, что это та школа, в которой я была учителем биологии. Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, хотя, учитывая логистику визита, это будет неудобно", – добавила министр.

В пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что горсовет и управление образования не получали никакой информации о встрече Гриневич с педагогами одной из городских школ.

"Никакая информация в город о встрече министра образования и науки Украины с учителями не поступала. Зато состоялась коммуникация директора департамента образования ЛОГА (Львовской облгосадминистрации - прим. ред.) с руководителем учебного заведения, речь шла об определенной политической агитации, поскольку на встрече должен был присутствовать один из кандидатов в депутаты", – сказано в заявлении.

Министр добавила, что слова о политической агитации – это "вообще смешно". Кроме того, она рассказала, что после инцидента ей позвонил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Сказал, что это не его позиция и он проведет служебное расследование. Спасибо за адекватную реакцию", – написала Гриневич.

Как сообщала "Страна", суд обязал НАБУ открыть дело против министра образования Гриневич. Имя заявителя в материалах дела не указывается, как и обстоятельства возможного уголовного преступления.

Отметим, что в медицинских и педагогических университетах будут брать на бюджет за отработки в селе по специальности.