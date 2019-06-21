22 и 23 июня в Киеве из-за "Марша равенства" вводят временный график работы трех станций метро, некоторых автобусов и троллейбусов. Об этом сообщает "Официальный портал Киева".

По информации сайта КГГА, с 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня на вход и выход закроют станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта". Станции будут работать в режиме пересадочного узла.

23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход и выход станции "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта". Электропоезда будут проезжать эти станции без остановок.

С 18:00 22 июня до окончания марша 23 июня на вход и выход закроют станцию ​​метро "Театральная". Она будет работать в режиме пересадочного узла.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА предупреждает, что с 23 июня возможно закрытие на вход и выход других станций метро и пересадочных узлов.

Кроме того, немного изменятся маршруты троллейбусов №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94н и автобусов №№ 20, 24, 114, 118.

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