С наступлением сезона отпусков, Avtovokzal.UA предлагает сезонные цены на самые популярные направления.

Пусть отпуск на море уже давно стал классическим вариантом отдыха, но очень многие туристы стараются посетить самые интересные города Европы, ведь летом можно подобрать наиболее низкие цены билетов для самостоятельной поездки.

До города Брно можно доехать за 800 гривен, а далее поехать в Прагу либо в Вену всего за 200 гривен. Также можно добраться в Будапешт за 400-500 гривен. Вы когда-нибудь видели предложения по турам в Польшу? Наверно,это потому что города Польши имеют всю необходимую туристическую инфраструктуру для самостоятельных туристов. К примеру, забронировать отель в Кракове можно по интернет, а билет из Львова будет стоить от 500 гривен. Автобусом можно даже доехать до Венеции, Рима, Брюсселя, Барселоны, Гамбурга, Амстердама, Парижа и конечно в Болгарию. Но автобусы по таким европейским направлениям есть всего из нескольких городов Украины и Польши. Но всё таки, добраться на автобусе туда совсем не сложно и вполне реально. В последние годы наблюдается увеличение спроса на поездки в Минск и Вильнюс. Возможно, стоит присмотреться к этим бюджетным направлениям более внимательно, ведь этому способствует как близость, так и туристическая привлекательность этих городов.

География направлений от Avtovokzal.ua более чем обширная. При этом сезонное снижение цен на билеты позволяет самостоятельным туристам существенно экономить на поездках и посещать больше стран за меньшие деньги.

А тенденция к увеличению числа самостоятельных путешественников говорит о том, что людям действительно нравится самостоятельно планировать поездки, подбирать отели, интересные города и достопримечательности для посещения. А массовость такого формата отдыха, особенно летом, провоцирует перевозчиков открывать новые рейсы и оптимальные маршруты.

В наш век информационных технологий, стоит только поинтересоваться самостоятельными поездками, далее решиться и руководствоваться только собственными предпочтениями.