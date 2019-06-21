Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов после возвращения в Россию объяснил, почему он сел в кресло спикера грузинского парламента на Межпарламентской ассамблеи православия, что повлекло акции протеста в Тбилиси. Об этом он рассказал в интервью изданию "Коммерсант".

"Никаких недомолвок по этому поводу не было. Куда меня приглашает сесть принимающая сторона - там я и размещусь. По протоколу это почетное место отводится именно председателю Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия - в данном случае я", - заявил Гаврилов.

Он отметил, что на таком же месте заседал в национальном парламенте Греции, в ливанском парламенте, в других парламентах, "и не было никаких проблем".

"Конечно, я готов работать хоть на приставном стульчике - честно, я скромный человек и не гонюсь за почестями. Мы корректно начали вести мероприятие. Я снова поблагодарил грузинской стороне за организацию, за душевность, за гостеприимство. Мы преподнесли подарки и начали обсуждать наши вопросы. Не было никаких проблем", - добавил Гаврилов.

Ранее "Страна" писала о том, что протестующие оппозиционеры ворвались в парламент Грузии из-за депутата Госдумы РФ.

Также мы сообщали, что президент Грузии срочно возвращается в Тбилиси из-за массовых беспорядков.