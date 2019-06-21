В пятницу, 21 июня, в Киеве на станции метро Контрактовая площадь один из пассажиров потерял сознание посреди перрона и упал. В результате ему сильно травмировало голову проезжающим мимо поездом.

Об этом говорится на Facebook-странице Киев Оперативный. Потерпевшему оказали помощь очевидцы и правоохранители.

"По предварительной информации, по неизвестным причинам молодой человек упал и ударился головой. В этот момент мимо проезжал поезд и задел ему голову", – отмечается в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве парня похитили прямо у метро, отобрали паспорт и попытались призвать в армию. Он оперативно вызвал полицию, связался с адвокатом и попросил помощи в Фейсбуке. Также он старался фиксировать всё происходящее на камеру телефона. В результате его из военкомата отпустили.

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