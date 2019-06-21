В Кремле отреагировали на массовые протесты, которые начались в Грузии вечером 20 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "русофобской провокацией". Об этом пишет ТАСС.

"Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности, тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, так называемая угроза личной безопасности членов российской делегации требует "крайнего осуждения". Песков заявил, что Грузию регулярно посещает много туристов из России и поэтому вопрос с "русофобией" крайне серьезный.

Напомним, в четверг, 20 июня, в Грузии начались массовые протесты в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили. В итоге митинг разогнал спецназ.

Также мы писали, что представители оппозиции вечером в пятницу, 21 июня, возобновят акции протеста у здания парламента в центре Тбилиси.