Антимонопольный комитет оштрафовал туроператора Join up на 1,5 млн грн за ложное сообщение о перевозке пассажиров авиакомпаниями МАУ и Роза ветров. Об этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев на странице в Facebook.

"Туроператор информировал своих потенциальных клиентов, что авиаперевозки будут осуществляться авиакомпаниями МАУ и Роза ветров, с которыми у туроператора соглашений не было", - написал Терентьев. Он также напомнил, что в январе Киевское областное отделение АМКУ оштрафовало эту же компанию на 68 тыс грн за ложную рекламу в отношении "лидерства" компании на рынке.

Напомним, что в Украине приняли новые правила для туроператоров, которым не дадут лицензию без финансовых гарантий.

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