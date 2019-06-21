В субботу и воскресенье, 22 и 23 июня, сильная летняя жара продлится в Украине. А 21 июня воздух в отдельных областях прогреется до +36 градусов. Об этом пишет на свой странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, в западных областях температура подымется до +28 - +32 градусов. А в некоторых регионах воздух раскалится до + 36 градусов.

В западной части страны, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. Во время гроз возможны сильные ливни, шквалы и град. На остальной территории будет сухо и солнечно.

В Киеве 22-23 июня прогнозируют сильную жару до +32 - +34 градусов. При этом осадки в столице маловероятны. Только вечером в воскресенье пройдет дождь с грозой.

Диденко рекомендует как следует подготовиться к жаре. "Берите большой запас воды в машину, кошек и собак обмахивайте и смачивайте, одежду надевайте свободную", - советует синоптик.

По ее словам, жара спадет только 25-26 июня.

Напомним, что Наталья Диденко прогнозировала в ближайшие дни температурные рекорды.

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