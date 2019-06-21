Народный депутат Александр Грановский подал документы в ЦИК для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду по 169 округу в городе Харьков. Он баллотируется как самовыдвиженец. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Как я и говорил неоднократно ранее, такое решение для меня всегда было осознанным и ответственным. Представлять себя буду сам, без поддержки какой-либо из существующих политических партий. Я появился в Харькове не вчера и даже не позавчера. Уже сегодня имею честь и удовольствие рассказать о том, что мне удалось сделать для горожан, а не только поведать о своих грандиозных (у всех такие) планах", - отметил он.

По прогнозу Грановского, нынешняя избирательная кампания не будет простой. "Соперники прекрасны, почти все хорошо образованы, многие талантливы по-своему, кто-то уже получил политический опыт, другие только в начале этого пути. Я действительно считаю, что люди в своем праве сделать свой выбор, и сделать этот выбор они должны с открытым сознанием и глазами", - написал в соцсети нардеп.

Напомним, что 29 мая нардеп Александр Грановский, которого при Порошенко называли "куратором" судебной системы, заявил, что вышел из состава БПП.

Ранее "Страна" писала о том, что суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах.

Также мы сообщали, что в Раду от "Слуги народа" будет баллотироваться Юзик и несколько других актеров "Лиги смеха".