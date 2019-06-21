Андрей Клюев, бывший депутат от Партии Регионов и экс-глава Администрации Президента во времена Януковича, решил баллотироваться в Верховную Раду по округу №46 с центром в Бахмуте (Артемовске) Донецкой области. Об этом сообщил телеграм-канал The Newsroom журналисток Татьяны Николаенко и Оксаны Денисовой.

По их данным, Клюев баллотируется от "Либерально-демократической партии", что позволяет ему не подавать документы лично. Их принес представитель партии, и сейчас они находятся на рассмотрении в ЦИК.

Он при президенте Викторе Януковиче был первым вице-премьером, секретарем СНБО и главой Администрации президента.

Андрей Клюев с 2014 года живет за границей, но оказалось, что у Госпогранслужбы нет данных о его выезде с территории Украины. Последняя официальная отметка на границе датируется началом января 2014 года и свидетельствует о том, что он как раз вернулся из-за границы.

На основании этого Клюев может обойти требование о 5-летнем непрерывном проживании в Украине перед выборами.

28 февраля 2014 года Клюев объявлен в розыск. В СБУ установили, что он находится на территории России.

За пять лет органы правосудия так и не смогли привлечь его к ответственности и не нашли никаких доказательств его причастности к событиям на Евромайдане. В 2019-м году Андрей Клюев успешно добился снятия персональных санкций ЕС.

Фото: nv.ua

Как сообщала "Страна", в Интерполе прекратили розыск экс-главы Андрея Клюева. Решение Совета Евросоюза об исключении из санкционного списка Андрея Клюева уже вступило в силу, но в ГПУ продолжали расследовать дело против экс-главы Администрации президента времен Януковича.

Напомним, что в партийный список "Оппозиционного блока" войдет Александр Ефремов. Турчинова и Пашинского собирались допросить по его делу, но они оба на допрос не пришли.