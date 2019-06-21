Национальный художественный музей Украины поддерживает идею президента Владимира Зеленского передачи Администрации президента под музей, но для этого здание нужно обустроить, тогда как фондам из "Украинского дома" найти новое место. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"Банковая так Банковая", - заявил музей, комментируя информацию о возможном переезде Администрации президента в помещение "Украинского дома" и передаче здания на улице Банковой, 11, Национальному художественному музею Украины. Отмечается, что "Национальный художественный музей уже много десятилетий нуждается в расширении".

Одним из основных проектов была реконструкция здания на Грушевского, 6, и создание на Институтской, 3, "музейного квартала" путем соединенными двух зданий в один комплекс с новейшим фондохранилищем, реставрационными мастерскими, просветительским центром. "Но проведенные конкурсы, созданные программы не помешали перепродать земельный участок и разрушить выставочный комплекс по ул. Институтской, 3. Музей вступил в десятилетнюю судебную тяжбу, результатом которой стало возвращение земельного участка киевской общине в 2012 году", – отмечают музейщики.

А после трагических событий 2014 года этот участок передали под Музей Революции достоинства. "Мы неоднократно заявляли о целесообразности создания Музея современного искусства в структуре NAMU и адаптации для него помещения "Украинского дома" или строительства нового здания. Рабочая группа разработала научную концепцию музеефикации украинского современного искусства и создала видение будущей институции", – отмечают музейщики.

"Мы годами говорили во властных, политических и бизнес кругах о неприспособленности нынешнего здания музея к современным требованиям в работе с искусством, и главное – о недостаточности площадей для экспонирования чрезвычайно богатой коллекции", – добавляют они.

НХМУ жалуется, что "государство до сих пор не рассматривало среди своих приоритетов создание предпосылок для существенного развития инфраструктуры художественных музеев и институциональной поддержки современного искусства". "Поэтому музей с радостью откликнулся на инициативу офиса президента и оперативно вступил в переговоры. На встрече руководство NAMU поделилось своим видением условий, при которых воплощение такого сотрудничества возможно", – говорится в заявлении.

"В первую очередь, должна быть определена судьба двух музеев, фонды которых сейчас расположены в Украинском доме, – музея Ленина и МВЦ "Музей истории Киева", – отметили сотрудники музея. "Также очевидно, что здание Администрации на Банковой сейчас абсолютно не соответствует музейным нуждам", – заявил НХМУ.

"Чтобы адаптировать здание, построенное в 1936-1939 годах для штаба Киевского особого военного округа, в музейной деятельности, нужны не только передача права собственности на здания и землю под ними, но и программа трансформации, соответствующее организационное и финансовое обеспечение", – пояснили музейщики. По их мнению, расширение Национального художественного музея должно стать проектом государственного значения.

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