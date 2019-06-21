Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект против кнопкодавства
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами. Как сообщается на сайте Верховной Рады, законопроект зарегистрирован под номером 10394. При этом текст документа пока отсутствует.
Напомним, в АП подготовили два законопроекта об уголовной ответственности за неперсональное голосование в Верховной Раде и об ответственности за прогулы парламентских заседаний.
Ранее "Страна" писала о том, что в Раде в день голосования за закон о выборах впервые ввели строгую раздачу карточек, это голосование было провалено.
Также мы сообщали, что депутат от БПП Барна за вопрос о кнопкодавстве послал журналиста "на х@й".
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