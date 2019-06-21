Итальянский клуб Удинезе, который завершил сезон в Серии А на 12 месте, всерьез заинтересован в покупке двух игроков донецкого Шахтера. Об этом передает канал Футбол 1 со ссылкой на Gazetta dello Sport.

По информации источника, "зебры" намерены приобрести Марлоса и Маркиньоса Сиприано. Игроки должны стать заменой Родриго Де Поля, который в ближайшее время должен перейти в Наполи. Итальянскую команду уже пополнил Мато Яяло из Палермо.

Что касается игроков Шахтера, то к их трансферу руководство Удинезе может вернуться после продажи Де Поля. Контракт Марлоса с Шахтером истекает через два года, а Маркиньос подписал соглашение с "горняками" до 2023 года.

Напомним, что Марлос провел 26 игр в прошлом сезоне за Шахтер и отметился 10 голами. Также на счету Марлоса 12 игр за сборную Украины. Что касается бразильца, то на счету Сиприано 6 матчей за дончан. Игрок пополнил состав команды прошлым летом.

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