В пятницу, 21 июня, проходят похороны убитой после похищения одним из соседей 11-летней Дарины Лукьяненко. Как рассказал нашему корреспонденту эксперт, тело ребенка за неделю разложилось. Именно это и стало причиной скорой прощальной церемонии девочки.

Траурная церемония проходит в Ивановке Одесской области, где и жила девочка.

Напомним, что в среду, 19 июня, в Одессе на пляже "Ланжерон" пропал 8-летний мальчик Коля. Он ушел в одних плавках.