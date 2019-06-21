Сегодня, 21 июня, партия "Слуга народа" стала публиковать в своем Telegram-канале списки мажоритарщиков, которые идут на внеочередные выборы в Верховную Раду. Мы полностью публикуем фамилии кандидатов в народные депутаты от президентской политсилы.

Кандидаты в одномандатных округах Винницкой области:

1. Округ № 11 – Пашковский Максим Игоревич

Винничанин, окончил юридический факультет Национального университета "Киево-Могилянская академия". Предприниматель и основатель социального проекта «Юридическая клиника "Скорая юридическая помощь".

2. Округ № 12 - Драбовский Анатолий Григорьевич

Винничанин, закончил Киевский торгово-экономический институт по специальности "Экономика торговли". Ректор Винницкого кооперативного института и вице-президент Винницкой областной федерации тяжелой атлетики.

3. Округ № 13 – Максименко Юрий Владимирович

Винничанин, закончил Национальный аграрный университет по специальности "Ученый-агроном" и Винницкий торгово-экономический институт КНТЭУ по специальности "Специфические категории/административный менеджмент". Председатель общественного объединения "ВОСТОК-ЗАПАД".

4. Округ № 14 – Борзова Ирина Наумовна

Винничанка, окончила Винницкий государственный аграрный университет по специальности "Менеджер-экономист». Предприниматель, глава и основательница Благотворительного фонда и ОО "Всеукраинское объединение Развитие".

5. Округ № 15 – Пращук Виталий Юрьевич

Винничанин, окончил Харьковский экономико-правовой университет по специальности "Правоведение" и Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление". Участник боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.

6. Округ № 16 – Томляк Таиса Сергеевна

Винничанка, окончила Винницкий технологично-промышленный колледж и Киевский университет права Национальной академии наук Украины по специальности "Правоведение". Адвокат и принимает активное участие в деятельности Общественной организации "Движение действенных демократов".

7. Округ № 17 – Коваль Александр Леонидович

Винничанин, окончил Винницкий государственный технический университет по специальности "Инженер-механик". Имеет большой опыт менеджмента. Был доверенным лицом кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского на выборах в 2019 году.

8. Округ № 18 – Довгань Павел Олегович

Винничанин, окончил Винницкий национальный аграрный университет по специальностям "Учет и налогообложение" и "Менеджер предприятий, учреждений, организаций и их подразделений". Заместитель директора по научно-исследовательской работе в научно-исследовательском хозяйстве "Агрономическое". Председатель комитета по социальным вопросам Студенческого совета Винницкой области.

Кандидаты в одномандатных округах Житомирской области:

9. Округ № 62 – Герасименко Игорь Леонидович

Житомирянин, окончил Одесский институт Сухопутных войск по специальности "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений". Командир 5-й батальонной тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады Высокомобильных десантных войск. Герой Украины

10. Округ № 63 – Кицак Богдан Викторович

Житомирянин, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "История", кандидат исторических наук, преподаватель в Бердичевском педагогическом колледже.

11. Округ № 64-Сигачев Вячеслав Валерьевич

Житомирянин, закончил НТУУ "Киевский политехнический институт" по специальности "Инженер-металлург", Житомирский государственный технологический университет по специальности "Учет и аудит" и НПУ ім. М. П. Драгоманова по специальности "Учитель истории и обществоведения". Работает учителем в Коростенской общеобразовательной школе № 9. Участник АТ

12. Округ № 65 – Костюк Дмитрий Сергеевич

Житомирянин, получил образование в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на историческом факультете. Журналист на телеканале "Эспрессо"

13. Округ № 66 – Грищенко Татьяна Николаевна

Житомирянка, закончила Малинский лесотехнический колледж по специальности "Бухгалтер". Член общественной образовательной организации "Свичадо"

14. Округ № 67 – Кузьминых Сергей Владимирович

Житомирянин, закончил Житомирский военный институт им. С. П. Королева по специальности "Инженер-системотехник". Предприниматель и председатель Благотворительной организации "Международный благотворительный фонд братьев Кузьминых".

Список кандидатов в одномандатных округах Закарпатской области:

15. Округ №68 – Пекарь Александр Викторович

Закарпатец, получил две специальности во Львовском национальном аграрном университете: "Архитектор" и "Землеустроитель", окончил Львовский национальный политехнический университет по специальности "Архитектор". Менеджер по управлению объектами инфраструктуры.

16. Округ №69 – Токарь Эдгар Владимирович

Закарпатец, закончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение". Является членом исполнительного комитета Лаливской сельского совета Мукачевского района.

17. Округ №70 – Лаба Михаил Михайлович

Закарпатец, окончил Ужгородский национальный университет по специальности "Правоведение". Председатель Невицької сельского совета Ужгородского района, является президентом Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления "Ассоциация сельских, поселковых советов объединенных общин Украины".

18. Округ № 71-Грабар Сергей Владимирович

Закарпатец, окончил Государственную академию статистики, учета и аудита Госкомстата Украины по специальности "Экономика и предпринимательство". Также получил образование в Киевском университете права Национальной академии наук по специальности "Правоведение". Частный предприниматель.

19. Округ №72 – Носа Вадим Иванович

Закарпатец, окончил Львовский национальный лесотехнический университет по специальности "Информационные технологии проектирования". Работал преподавателем дисциплины "Компьютерные науки" в Закарпатском машиностроительном техникуме.

20. Округ № 73-Маргитич Иван Владимирович

Закарпатец, получил диплом Ужгородского национального университета по специальности "Экономика предприятия" и Львовского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Частный предприниматель.

Список кандидатов в одномандатных округах Черновицкой области:

21. Округ №201 - Лис Елена Георгиевна

Имеет специальность "Учитель начальных классов, практический психолог", полученную в Черновицком национальном университете. Учитель начальных классов НУШ в Черновицкой гимназии №2 Черновицкого городского совета, СШ И ст.№35.

22. Округ №202 - Заремский Максим Валентинович

Учился в Буковинском университете, а также в Черновицком национальном университете им. Ю. Федьковича по специальности "Право". Начальник отдела планирования, оперативного дежурства, связи и оповещения Управления гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации. Общественный деятель - основатель ряда фитнес-проектов и ежегодного спортивного фестиваля.

23. Округ №203 - Мазурашу Георгий Георгиевич

Окончил Черновицкий механико-технологический техникум, затем - Черновицкий национальный университет по специальности "Государственная служба". Ранее был членом исполкома Черновицкого областного отделения Национального олимпийского комитета Украины. Директор Черновицкого областного центра физического здоровья населения "Спорт для всех", журналист.



24. Округ №204 - Божик Валерий Иванович

Окончил Черновицкий национальный университет по специальности "Правоведение". Адвокат. Имеет большой опыт работы на руководящих выборных должностях в органах адвокатского самоуправления.

Список кандидатов в одномандатных округах Черниговской области:

25. Округ №205 - Семинский Олег Валерьевич

Окончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности "Горный инженер по добыче нефти и газа". Директор строительного предприятия.

26. Округ №206 - Поляков Антон Эдуардович

Окончил Черниговский коллегиум № 11. Частный предприниматель, председатель ОО "Украинский центр противодействия преступности и коррупции".

27. Округ №207 - Зуев Максим Сергеевич

Предприниматель в сфере рекламно-информационных услуг.

28. Округ №208 - Панченко Антон Александрович

Окончил Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности "Право". Частный предприниматель-аграрий.

29. Округ №209 - Зуб Валерий Алексеевич

Окончил Полтавский медицинский стоматологический институт. Генеральный директор КНП "Черниговский медицинский центр современной онкологии", член правления ассоциации онкологов Украины.



30. Округ №210 - Пахомов Дмитрий Анатольевич

Учился в Национальной академии управления на факультете "Финансы, банковское дело". Частный предприниматель.

Список кандидатов в одномандатных округах Запорожской области:

31. Округ № 74 - Касай Геннадий Александрович

Окончил Запорожский государственный машиностроительный институт по специальности "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование", а также Запорожский национальный технический университет по специальности "Физическое воспитание". Сейчас генеральный директор Дворца спорта.

32. Округ № 75 - Соха Роман Васильевич

Окончил Запорожскую государственную инженерную академию, затем - Запорожский национальный технический университет по специальности "Финансы". Работал на руководящих должностях в финансовых учреждениях.

33. Округ № 76 - Шевченко Евгений Владимирович

Имеет квалификацию юриста, которую получил в Институте права им. В. Сташиса. Предприниматель.



34. Округ № 77 - Штепа Сергей Сергеевич

Окончил Запорожский национальный университет по специальности "Издательское дело и редактирование". Работал внештатным корреспондентом и фотографом в нескольких печатных изданиях.

35. Округ № 78 - Боговин Виталий Викторович

Окончил Днепровский государственный аграрно-экономический университет, факультет ветеринарной медицины. Сейчас директор частного предприятия, занимающегося дистрибуцией семян и средств защиты растений.

36. Округ № 79 - Яцык Юлия Григорьевна

Получила квалификацию специалиста по международной экономике и хозяйственного и корпоративного права в Европейском университете финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса, а также квалификацию специалиста по уголовному праву в Запорожском юридическом институте МВД Украины. Сейчас управляющая адвокатским бюро.

37. Округ № 80 - Гладкий Дмитрий Викторович

Окончил юридический факультет Запорожского национального университета. Директор адвокатского объединения. Сейчас является председателем отделения ВОО "Ассоциация юристов Украины" в Запорожской области.



38. Округ № 81 - Мельник Павел Викторович

Учился на факультете иностранной филологии Запорожского национального университета и получил квалификацию магистра филологии, переводчика. Позже получил второе высшее образование и получил квалификацию преподавателя университетов и других высших учебных оствиты. PR-директор Благотворительного фонда "Алкоголь СТОП". Награжден грамотами Запорожского городского совета за активную общественную деятельность.

39. Округ № 82 - Никитина Марина Викторовна

Окончила классический частный университет по специальности правоведение. Юрист.

Ранее "Страна" сообщала, что "Слуга народа" выдвинет почти две сотни кандидатов по мажоритарке.

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