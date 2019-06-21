Число госпитализированных после купания в озере в Луганской области увеличилось до 40 человек. Все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Об этом говорится на фб-странице пресс-секретаря областной полиции Татьяны Погукай.

"Обновленная информация о госпитализации жителей области в инфекционные отделения больниц в пгт. Рубежное и Северодонецк. По состоянию на 08:00 21 июня в инфекционное отделение Рубежанской больницы в течение суток обратились 10 детей и 2-е взрослых. Таким образом, общее число заболевших составило 40 человек, из которых 33 - дети", - сообщается в опубликованном сообщении.

По данному факту возбуждено 2 уголовных производства по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) и ст. 242 (Нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.

Ориентировочная дата готовности анализа проб воды в озере - пятница, 21 июня, после обеда.

Фото: facebook.com/csomvd

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