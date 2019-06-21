Четверг, 20 июня, был последним днем приема Центризбиркомом документов для регистрации кандидатов на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля, в который подали документы около 1,2 тысячи кандидатов-мажоритарщиков, и теперь у ЦИК есть пять дней, чтобы принять по ним решения. Об этом на своей странице в соцсети пишет глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"Как показывает опыт предыдущих выборов, наплыв количества желающих всегда приходился на последнюю неделю регистрации. Однако эта кампания превзошла все ожидания. В силу объективных и субъективных причин, в последний день регистрации пакеты документов подали около 1200 кандидатов в одномандатных избирательных округах. При этом в целом до 20 июня заявлений было чуть больше 2000. И это я еще не говорю о списках кандидатов в общегосударственном избирательном округе", - написала Слипачук.

В посте говорится, что теперь у ЦИК есть пять дней, чтобы обработать и принять решение по каждому пакету документов.

"25 июня мы обнародуем весь список кандидатов в депутаты, а на следующий день утвердим форму, цвет и текст избирательных бюллетеней в общегосударственном и одномандатных избирательных округах", - написала глава ЦИК.

Также она анонсировала на 26 июня пресс-конференцию, на которой члены Центризбиркома озвучат все, что сделали в течение избирательного процесса, поделятся своими ожиданиями от него и представят все необходимые цифры.

Ранее "Страна" писала о том, что "Оппозиционный блок" в последний день подал документы в ЦИК, лидеры партии идут по мажоритарке.

Также мы сообщали, что в четверг в Киеве из здания ЦИК эвакуировали 250 человек из-за угрозы взрыва.