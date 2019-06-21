Олег Ляшко пришел в парламент с четвероногим питомцем Поршем в рамках всеукраинской акции "Возьми собаку на работу", которая проходит 21 июня. Видеорепортаж об этом лидер "Радикальной партии" выложил на своей странице в Facebook.

В ходе общения с журналистами Ляшко заявил, что не собирается уподобляться Калигуле, который сделал своего коня сенатором. Нардеп пошутил, что не будет продвигать собаку в депутаты по списку своей политсилы.

Ляшко также отметил, что хочет, чтобы в Украине все жили дружно - как его собаки.

"У меня сейчас 17 собак - 10 взрослых и 7 щенков, которых родила Зирка. Я их всех ухаживаю, они живут вместе и не грызутся между собой. Вот я хочу, чтобы в Украине так дружно жили и чтобы у каждого было, что есть", - процитировал депутат свое интервью в Facebook.

Ранее "Страна" писала о том, что Ляшко решил вести свою политсилу на досрочные выборы несмотря на отсутствие крупных спонсоров и свои низкие рейтинги.

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