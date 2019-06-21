Около 200 пассажиров из Украины вторые сутки в аэропорту Барселоны ожидают вылета в Харьков из-за неисправного самолета, сообщает издание ГородХ.

Вылет должен был состояться в ночь с 19 по 20 июня, пассажиры должны были прибыть в харьковский аэропорт в 01:25 ночи, но оказались заблокированы в аэропорту. "Вечером 20 июня нас с вещами, которые вытащили из самолета, увезли в гостиницу. Там мы переночевали и утром 21 июня вновь посадили в автобусы и отправили в аэропорт. Мне в автобусе плоховато было, тошнило, и голова болит. Трое суток я сплю по два часа. По пути в аэропорт один из трех автобусов поломался, и пассажиров довозили на место уже на такси. Выдали завтрак нам уже в аэропорту", - сообщила изданию пассажирка рейса Татьяна.

По информации Корреспондент.net, пассажиры обращались за помощью в посольство Украины в Испании, но никто с дипломатов им не ответил.

Очевидцы также сообщают, что ночью самолет улетел в Харьков, там его отремонтировали, и он утром вылетел уже на Барселону. Испания дала разрешение лететь, но без пассажиров, так как не работала связь между кабиной пилота и салоном. "Ориентировочно вылет запланирован на 15:00. Но мы уже ничему не верят. Часть людей улетела самостоятельно через Вену. Билеты по 550 евро. Но таких немного - человек 10-15. Остальные ждут", - рассказала одна из пассажирок.

Отметим, что представитель авиакомпании SkyUp все же прокомментировал ситуацию. "Рейс PQ 748 Барселона - Харьков не вылетел вовремя. Причина - неисправность системы внутренней связи между кабиной пилотов и бортпроводниками", - отметили в компании.

Пассажиры рейса заинтересовались вопросом получения компенсации за их мучения. "К сожалению, по данному рейсу нет возможности получить компенсацию на основании Европейского или Турецкого законодательства, так как Skyup Airlines (TBA) отрицает выплаты компенсаций, даже когда это противоречит закону ЕС. У нас нет возможности заставить авиакомпанию Skyup Airlines (TBA) выполнять закон ЕС даже через суд, потому что она не имеет представительств в юрисдикции права ЕС", - сказано на сайте Сompensair, который позволяет проверить возможность получения компенсации.

Напомним, что Украина выплатит почти по 23 000 евро четырем харьковчанам, которые защищали парк Горького от вырубки.

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