Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение депутатов Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко обратно - в Маршала Жукова. Об этом он сообщил изданию МедиаПорт в пятницу, 21 июня.

Он посоветовал журналистам искать соответствующее решение на сайте горсовета. В Едином реестре городских актов решение было опубликовано только с печатью Департамента организационной работы, но Кернес заявил, что "раз есть печать, значит, есть и подпись".

Вопрос о возвращении проспекта Григоренко имени Маршала Жукова депутаты Харьковского городского совета рассмотрели 19 июня.

Как сообщала "Страна", у Вятровича пригрозили Кернесу Генпрокуратурой, если он вернет проспекту имя Жукова. В частности в УИНП утверждают, что присвоение имени Маршала Жукова любому объекту топонимики Харькова или любого другого населенного пункта на территории Украины будет противоречить действующему законодательству.

Напомним, что в начале июня Геннадий Кернес заявил, что поваленный националистами бюст Жукову, восстановят в ближайшее время.