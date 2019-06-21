В Киеве с 22 июня начнется капитальный ремонт путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский-Святошин, из-за чего будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", движение в направлении центра города через мост будет закрыто с 00:00 22 июня.

В коммунальном предприятии уточнили, что первым этапом работ будет ремонт трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра города, который планируется завершить до конца 2019 года.

В связи с этим с 22 июня движение трамваев №1 и №3 будет ограничено.

На время реконструкции "Киевпастранс" организует короткий бесплатный трамвайный маршрут №2 от ул. Академика Королева до станции "Ромена Роллана".

В "Киевавтодоре" отметили, что ранее мост, который закрывают для транспорта, был признан аварийным. Последний раз путепровод капитально ремонтировался в 1965 году.

Фото: kyivcity.gov.ua

"Ремонтные работы на трамвайном полотне – это первоочередная задача, чтобы как можно быстрее восстановить движение трамваев. С началом нового дорожно-строительного сезона 2020 года начнется второй этап работ – ремонт проезжей части и тротуаров в направлении Кольцевой дороги", - отмечают в корпорации.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на выходных полностью ограничат движение транспорта возле "Шулявской".

Также мы сообщали, что в Киеве почти на месяц ограничат движение транспорта на Южном мосту.