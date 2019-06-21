В Киеве вслед за Крещатиком закрыли ряд станций метрополитена из-за сообщения о наличии взрывчатки. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба подземки Киева.

"Станции "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые ворота" и пересадку на "Театральную" закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в сообщении "подземки". При этом станцию "Крещатик" уже проверили и открыли для работы в обычном режиме. Ранее там также искали взрывчатку.

Накануне в Киеве, в последний день баллотирования на парламентские выборы, два раза поступало сообщение о минировании здания ЦИК. Ни одно из них не подтвердилось

Напомним, что в понедельник дважды сообщили об угрозе взрыва в киевском метро.

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