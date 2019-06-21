После того как Апелляционный комитет УЕФА окончательно закрыл дело Мораеса и отказал Португалии и Люксембургу в удовлетворении их требований лишить сборную Украины 6 очков в отборе на Евро-2020 Федерация футбола Люксембурга объявила о дальнейших шагах.

Как передает канал Футбол 1 со ссылкой на Lucemburger Wort футбольные функционеры Великого герцогства намерены запросить у УЕФА разъяснения о причинах отклонении своей апелляции по "делу Мораеса".

Напомним, Апелляционный комитет УЕФА отклонил прошения Португалии и Люксембурга касательно форварда сборной Украины Жуниора Мораеса, который принимал участие в матчах отбора на Евро-2020. По мнению обвинителей, Мораес был натурализован не по правилам, а сборная Украины должна была получить техническое поражение в обоих матчах - против Поругалии и Люксембурга.

Ранее "Страна" сообщала, что Мораес рассказал о трудностях натурализации.