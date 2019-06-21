У Зеленского ищут претендента на должность главы ДУСи на оклад 30 тысяч гривен
В Администрации президента Владимира Зеленского объявили конкурс на должность руководителя Госуправления делами. Об этом сообщается на странице "Команда Зеленского" в соцсети.
"Возможно именно вы будущий руководитель Государственного управления делами? Владимир Зеленский объявил конкурс на вакантную должность", - говорится в сообщении.
Уточняются условия участия в конкурсе:
- гражданство Украины;
- Удостоверение аттестации, относительно свободного владения государственным языком;
- декларация кандидата за прошлый год;
- владение иностранным языком.
Как сообщается на сайте президента, для руководителя Госуправления делами предусмотрен должностной оклад в размере 30 000 грн без учета надбавок. Также подробно описан полный перечень документов для участия в конкурсе, срок их подачи, квалификация кандидата.
Фото: facebook.com
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