В Администрации президента Владимира Зеленского объявили конкурс на должность руководителя Госуправления делами. Об этом сообщается на странице "Команда Зеленского" в соцсети.

"Возможно именно вы будущий руководитель Государственного управления делами? Владимир Зеленский объявил конкурс на вакантную должность", - говорится в сообщении.

Уточняются условия участия в конкурсе:

гражданство Украины;

Удостоверение аттестации, относительно свободного владения государственным языком;

декларация кандидата за прошлый год;

владение иностранным языком.

Как сообщается на сайте президента, для руководителя Госуправления делами предусмотрен должностной оклад в размере 30 000 грн без учета надбавок. Также подробно описан полный перечень документов для участия в конкурсе, срок их подачи, квалификация кандидата.

Фото: facebook.com

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