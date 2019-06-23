20 июня стало ясно, что Администрация президента действительно переезжает из здания на Банковой в Украинский дом на Европейской площади. Владимир Зеленский подписал указ о реорганизации АП. А команда президента обнародовала ролик, в котором раскрыла подробности переезда.

Реконструкцией будет заниматься Архитектурное бюро 33BY – компания столичного архитектора Ивана Юнакова. В портфолио бюро, кроме элитных особняков и офисов, автозаправки, реконструкция фонтана перед львовской оперой и проект для корпорации экс-президента Петра Порошенко Roshen.

"Страна" собрала информацию о проектах мастерской, которая вскоре превратит национальный центр делового и культурного сотрудничества в Киеве в аналитический штаб президента, а также об архитекторе Иване Юнакове.

Иван Юнаков и 33BY

34-летний Иван Юнаков - 65-й номер в списке партии "Слуга народа". Он является сыном известного архитектора и учредителя группы компаний YUNAKOV Architecture Construction Сергея Юнакова. В группу компаний входят строительная и две проектные организации.

Иван Юнаков учился в Национальной академии изобразительного искусства, работать начал с 16 лет в макетной мастерской Киевпроекта, потом в Гипертрансе, затем пошел работать к отцу. Собственное бюро 33BY Architecture возглавил в 21 год. Его старший брат Федор также архитектор. Как и Иван, он часть семейного дела - YUNAKOV Architecture Construction. Кстати, юридическим отделом компании руководит Екатерина Юнакова - сестра-двойняшка Ивана.

Мастерская Ивана Юнакова 33BY предоставляет услуги по архитектурным решениям, дизайну интерьеров, авторскому надзору и пр. Цены на официальном сайте не указаны, отмечено лишь, что они договорные. Но, как рассказали "Стране" эксперты, бюро считается одним из самых дорогих и именитых в столице.

Офис президента в Украинском доме

Пока из анонса известно, что Украинский дом осовременят, а сам офис будет организован по принципу "единого пространства".

Фото: с презентации проекта

В презентационном ролике, который обнародовала команда президента, Иван Юнаков поясняет, что в будет Офисе президента будет все необходимое для работы - актовый зал на 500 человек, опен-спейсы, достаточное освещение. Там обещают организовать коворкингы, где инициативные граждане смогут работать с рабочими группами, и создать условия доступности для инвалидов-колясочников. А перед зданием - оборудовать фонтан.

Сколько будет стоить осовременивание Украинского дома, площадь которого составляет порядка 8 тыс кв м, пока точно неизвестно. Однако, по мнению, экспертов, понадобится до 2 млн долларов. У Зеленского ранее заявили, что средства бюджета на это потрачены не будут. Не исключено, что сброситься на обновление Украинского дома попросят столичных девелоперов, так сказать в качестве имиджевого проекта.

При этом, презентацию переезда провел друг главы Администрации президента Андрея Богдана, известный застройщик Андрей Вавриш.

"Страна" решила посмотреть какие еще проекты реализовывал Юнаков.

Семейный подряд на фабрике Roshen в Виннице

В 2013 году семейная компания Юнаковых реализовала проект для фабрики Roshen в Виннице - реконструкцию административного здания кондитерской фабрики, которое расположено прямо на въезде в Винницу.

"Основная идея – это яркий, но в тоже время уместный и гармонирующий с внешним окружением фасад здания. В любую погоду, в любое время года – радостное настроение, как для сотрудников Roshen, так и местных жителей. Такой себе памятник гормону радости серотонину. Ведь главная идея заключалось в том, что все, что связано с фабрикой Roshen, от вкусного шоколада, до внешнего вида здания – априори не может не нести радости и удовольствия!" - говорится в портфолио компании 33BY.

Фонтан перед львовской оперой

33BY защитила проект реконструкции фонтана перед оперным театром в самом центре Львова. Ее планируют выполнить в 2019-2020 годах. "В холодное время года фонтан отключат, и он превратится в пешеходную зону, которая может быть также использована для установки новогодней елки или сцены для проведения городских мероприятий", - сообщает мастерская.

Также площадь перед театром планируют полностью освободить от аттракционов и МАФов, установить там лавочки, встроенные в парапеты зеленых зон, с розетками для зарядки ноутбуков и телефонов.

"Большое количество посаженных деревьев и кустарников визуально отсечет площадь от шумных дорог и ветра и позволит комфортно провести свободное время. Появятся также бесплатный wi-fi с онлайн библиотекой, информационные боксы, будут установлены велопарковки", - говорится в описании проекта.

Дом Валида Арфуша

Мастерская Юнакова поработала над домом представителя Euronews в СНГ Валида Арфуша на Осокорках в Киеве, который назвали "Будда Хауз".

"Наш проект Buddha House - это интерьер небольшого летнего дома для очень интересной, молодой семьи, которая следует буддизму, увлекается йогой и любит много путешествовать. Здание предназначается для досуга и приема гостей". - говорится в описании проекта на странице мастерской Юнакова.

Проект получил премию за современный дизайн от китайского издательства Artpower International Publishing Co, Ltd.

Мемориальный центр в Бабьем Яру

В 2018 году стартовал международный архитектурный конкурс проектов будущего Мемориального центра Холокоста. Компания Ивана Юнакова разработал проект мемориального инфоцентра в Бабьем Яру для конкурса.

"Инфо-центр проектировался как мобильный для возможности его транспортирования и установки в любом месте. К поиску образца мы подошли философски, пытаясь передать всю трагичность событий и дать человеку понять на сколько важно помнить эту события, так как это могло произойти с каждым из нас. Сам объем представлен в виде куба к которому со всех сторон идут пандусы создавая ассоциацию с открытым ящиком Пандоры, а усеченная пирамида символизирует засыпанные склоны яра землей и убитых в ней людей. Зайдя в середину и став под усеченной пирамидой, подняв голову к верху, каждый сможет увидеть тоже самое что видели в последние минуты своей жизни жертвы немецких оккупантов в Бабьем яру,а именно: склоны яра и небо", - говорится в описании проекта.

Среди его авторов - Иван Юнаков.