В четверг, 20 июня, рейсом из Дублина в международный аэропорт "Борисполь" прибыли двое ирландцев, которые во время приземления самолета достали "георгиевские ленты" и выкрикивали "ДНР, вперед!" Об этом сообщает пресс-служба ГПС Украины.

"Пограничники ОКПП "Киев" выяснили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью. Один из них был в футболке с национальной символикой страны-агрессора. Он сообщил, что планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, однако с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет. Кроме того, по словам иностранца стало известно, что накануне он находился в России. Билетов на обратный рейс иностранцы не имели", - сообщается в пятницу, 21 июня.

Ирландцам запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", разъяренные пассажиры заблокировали Терминал F в "Борисполе". Пассажиры протестовали из-за отсрочки рейса, который должен был улететь в 8:30 по Киеву, но в результате был перенесен на 00:00.

Напомним, что "МАУ" начнет возить людей на автобусах. Украинская авиакомпания МАУ планирует выполнять часть транзитных маршрутов в/из Винницы через аэропорт "Борисполь" с помощью автобусных перевозок.