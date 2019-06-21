Украинский телеведущий, актер, некогда работавший с "Кварталом 95", и руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук собрался в народные депутаты. Об этом он объявил на своей странице в Facebook.

На своей странице в соцсети Грищук объяснил решение стать политиком уникальной ситуацией в Украине. "Сейчас в стране сложились уникальные условия — впервые за многие годы открылось окно возможностей для людей не из системы", - написал коллега Зеленского по юмористическому жанру.

Как сообщил Грищук, он оставил заявку на сайте партии "Слуга Народа": "описал биографию, достижения и видение того, что я могу сделать". Кандидатуру актера одобрили и подали в ЦИК соответствующие документы. Грищук будет избираться в 222-м одномандатном округе Соломенского района Киева (Отрадный, Чоколовка, КПИ, НАУ, Жуляны).

В случае избрания Грищук намерен сделать жизнь на Соломенке более комфортной для людей, а также обязуется поддерживать курс на развитие Украины: заниматься евроинтеграционными реформами, образованием, экологией и молодежной политикой.

Роман Грищук. Фото: Facebook/grishchukroma

"Страна" сообщала, что суд разрешил участвовать в выборах Саакашвили. Экс-губернатор Одессы идет на парламентские выборы со своей партией.

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