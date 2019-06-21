21 июня в пгт Ивановка Одесской области хоронят 11-летнюю Дашу Лукьяненко, тело которой нашли 19 июня после почти недели поисков.Главный подозреваемый 22-летний Николай Тарасов, который жил недалеко и знал семью ребенка. Он сознался в убийстве.

Ранее мы собрали все подробности дела в одном материале.

"Страна" ведет репортаж из Ивановки.

13:22 Никого из родных подозреваемого в убийстве на похоронах нет. Местные жители очень обозлены на них и наверняка бы избили их, предполагает корреспондент "Страны".

13:17 Тело ребенка за неделю разложилось, констатировал эксперт. Над гробом рой мух.

13:15 К гробу возлагают цветы учащиеся школы, в которой училась Даша.

13:11 В центре села, где проходит траурная церемония, сейчас около пятисот человек.

У гроба Даши ее родные.

13:03 Голова сельского совета выступил с речью после отпевания.

"Развелось в последнее время столько бездельников, которые только сидят за компьютером, которые ничего не хотят делать, изменять (намекает на Николая Тарасова, - прим.). И так появляются такие нелюди. Мы сочувствуем родителям. До последнего мы верили, что девочку найдут. Мы искали в лесу, в колодцах и верили, что девочку найдут и она будет жива. Когда мы узнали, что она уже была мертва... Мы не могли подумать, что нелюдь рядом и искусно манипулирует нами. Мы благодарны полиции, что они поймали этого нелюдя и дали родителям возможность похоронить это маленькое тельце", - сказал председатель сельского совета и пожелал страшной смерти убийце.

12:57 Пришедшие попрощаться с Дашей постепенно отходят от палатки, где находится гроб. Прячутся в тени. Пьют воду - на улице очень жарко.

12:53 Люди стоят и слушают молитву. Коротко перебрасываются репликами между собой. Сочувствуют родственникам и желают смерти убийцам. Местные жители считают, что родные подозреваемого тоже замешаны в трагедии.

Свои предположения они подкрепляют так: в доме Тарасовых было много литров крови, ее долго отмывали, чтобы скрыть следы преступления. Самому подозреваемому было бы сложно это сделать.

Отметим, что вчера начальник Главного управления Нацполиции выступил со странным комментарием: Тарасов якобы смотрел детективные сериалы и знал, как и чем отмывать кровь, использовал спецсредства.

12:48 Церемония отпевания продолжается. Сотрудники полиции тоже пришли с цветами. Корреспондент "Страны" предполагает, что это та группа, которая нашла девочку.

12:44 Местные жители принесли много венков и живых цветов в корзинах.

12:41 По нашим данным, сегодня в Киевском суде Одессы судья Федулеева определит меру пресечения подозреваемому в убийстве.

12:38 Гроб с ребенком несут по улице. Прошло отпевание. Его проводят несколько священнослужителей и хор.

12:25 Начинается отпевание ребенка.

12:20 Уже почти полгорода собралось на площади. Дом Тарасовых взяли под усиленную охрану полиции, люди на площади недоумевают по этому поводу. На площадь принесли гроб Даши.

12:18 Подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, Николая Тарасова, привезли с Одессы обратно в Ивановку вечером 20 июня. На месте преступления проводили следственные эксперименты. Подозреваемого сопровождал усиленный конвой, сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк. "Было необходимое количество правоохранителей, чтобы не допустить самосуд", - сказал Форостяк.

12:17 На центральной площади Ивановки, прямо перед памятником Ленину, установили шатер. Вокруг собираются люди. Именно сюда принесут гроб Даши. Много местных в черном, люди плачут не скрывая слез. На площади, расположенной прямо напротив райгосадминистрации, уже три сотни человек.

12:15 Людей на улице Ленина где живёт семья Лукьяненко все больше, полицией заблокировано движение.

12:12 У гроба ребенка - родители Даши, ее бабушка и брат - подросток чуть старше ее - около 12 лет. Родители кричат и плачут. Раздались крики родни Даши: "Уберите журналистов!"

12:10 Несколько сотен местных жителей собралось проводить Дашу Лукьяненко. Девочку хоронят в закрытом белом гробу.

12:00 Как сообщает наш корреспондент с места событий, сегодня утром мать подозреваемого пришла на рынок, чтобы открыть точку, начала вытирать очистителем надписи, частично справилась с задачей. Люди начали возмущаться, что воняет очистителем и снова нарисовали надписи.

11:50 На рынке торговую точку матери подозреваемого Николая Тарасова расписали надписями "Вам тут не место", "Убийцы", "Вон из Ивановки".