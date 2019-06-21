В Киеве продолжается метеорологическая обстановка, способствующая накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в пятницу, 21 июня.

По данным с постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории, уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация) в районах Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

"Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в Киеве до 24 июня", – говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в Киеве из-за жары и безветрия начали фиксировать аномальный уровень загрязнения воздуха. Уровень загрязнения диоксидом азота в Киеве 17 июня достиг 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций и на улице Скляренко.

Напомним улицы Киева с самым загрязненным воздухом.