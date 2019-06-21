Вчера, 20 июня, из квартиры в доме на улице Лаврской в Печерском районе столицы воры вынесли дорогостоящую "яблочную" технику.

Как сообщил наш источник в полиции, домушники проникли в квартиру, подобрав ключи, пока хозяева были в отъезде. Добычей злоумышленников стали два ноутбука MacBook Air, планшет Apple iPad, iPhone последней модели, а также золотые украшения, около 3 тысяч долларов США и две брендовые женские сумочки. Украденное добро квартирники упаковали в принадлежащую хозяевам спортивную сумку и беспрепятственно вынесли.

По предварительным подсчетам, стоимость украденной техники Apple составляет более 200 тысяч гривен.

Полиция начала расследование по ч.3 ст.185 УК Украины - "Кража с проникновением". Оперативники отметили, что в последнее время воры хорошо набили руку на похищении устройств с функцией поиска в случае кражи, как например Apple. Преступники научились мгновенно сбывать технику своим подельникам, которые сразу делают перепрошивку, даже если потерпевший блокирует свой iPhone или iPad.

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