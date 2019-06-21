В Одесской области в селе Ивановка мать подозреваемого в жестоком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко сегодня утром попыталась выйти на работу на местный рынок "Привоз" и стереть со своего киоска надписи "Убийцы", которые сделали местные жители.

Однако эти попытки не увенчались успехом. Как сообщает корреспондент "Страны" с места событий, женщина начала вытирать очистителем надписи и частично справилась с задачей. Но собравшиеся вокруг люди начали возмущаться и в конце концов сделали новые надписи.

Киоск родителей подозреваемого на рынке "Привоз" в селе Ивановка. Фото: Страна

Как сообщала "Страна", после шести дней поисков в Одесской области нашли тело 11-летней Даши Лукьяненко, которая пропала 13 июня в Ивановке. Все это время ее тело находилось во дворе частного дома в этом же поселке.

Полиция с собаками уже дважды проверяла эту территорию и даже допрашивала двух братьев, которые жили в доме, но тогда тело не нашли. Однако позже один из братьев, 22-летний Николай Тарасов, стал главным подозреваемым и сознался в убийстве.

Также мы сообщали, что экспертиза показала, что 11-летнюю Дарью Лукьчненко убили ударами ножа в шею.