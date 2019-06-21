Вчера, 20 июня, футболисты донецкого Шахтера вышли из отпуска и провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Луиша Каштру.

За час до занятий "горняки" собрались в загородном комплексе "Святошин". Футболисты тепло приветствовали друг друга и знакомились с тренерским штабом, в который вошел легендарный экс-капитан "оранжево-черных" Дарио Срна. Перед началом сессии генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин представил команде нового наставника Луиша Каштру.



"Хочу официально представить тренерский штаб команды во главе с Луишем Каштру. Когда буквально две недели назад мы получили информацию, что Паулу Фонсека уходит, без колебаний обратились к мистеру Каштру. Очень рады, что он принял наше предложение. Верим, что с его приходом мы продолжим побеждать и показывать красивый футбол", - заявил Сергей Палкин, как передает пресс-служба нашей команды.

Фото: shakhtar.com

Луиш Каштру в свою очередь заявил, что команд должна ставить перед собой новые цели и достигать их.



"Для меня большая честь оказаться в Шахтере. Я очень сильно верю в то, что каждый из вас будет ежедневно выкладываться на сто процентов, верю в вашу самоотдачу. Мы должны ставить перед собой новые цели и достигать их. Я не люблю людей, которые опускают руки, когда им трудно. Мы вместе будем бороться, чтобы в конце прийти к успеху. Мне намного больше нравится работать, чем говорить, поэтому давайте начнем прямо сейчас", - закончило свой спич новый коуч.

После вступительного слова нового наставника "горняки" всецело погрузились в работу. Полуторачасовая интенсивная сессия состояла из игровых упражнений. Отметим, что к команде присоединились Александр Пихаленок и Додо, которые минувший сезон на правах аренды провели в Мариуполе и Витории Гимарайнш соответственно.

С 21 июня Шахтер станет тренироваться в режиме двухразовых занятий, а 24 июня "оранжево-черные" отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Германию. Наша команда сыграет контрольные матчи с болгарскими клубами - Лудогорец и ЦСКА.