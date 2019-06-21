Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию нескольких кораблей, среди которых есть и украинская субмарина. Об этом сообщает Украинский милитарный портал в пятницу.

В самом тендере указывается намерение ликвидировать подводную лодку проекта 641 без указания ее названия. Однако известно, что в распоряжении России есть только одна подводная лодка этого проекта - захвачена в 2014-м году украинская субмарина "Запорожье" (U-001).

Фото: mil.in.ua

Большая подводная лодка проекта Б-641 была произведена в марте 1970 года на Новоадмиралтейськом заводе (г. Ленинград). В апреле на Северном флоте был сформирован экипаж и назначен первый командира капитана 3 ранга Владимир Косенко. Эти моряки принимали активное участие в достройке лодки. В мае того же года субмарина была спущена на воду. 4 октября на ней был поднят Военно-морской флаг, далее - государственные испытания и, наконец, знаковое событие - большой подводная лодка была включена в состав ВМФ СССР.

Ранее "Страна" писала о том, что ВМС Ирана впервые осуществили подводный запуск крылатой ракеты с борта субмарины.

Также мы сообщали, что появилось видео испытаний новой украинской системы против подводных лодок.