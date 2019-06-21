Единственными перспективами для отделившихся от церкви патриарха Филарета и соратников является превращение в маргинальную секту или возврат в ПЦУ. Об этом заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря) заявил в Facebook.

"Единственная понятная перспектива "нового патриархата" - это либо превратиться в маргинальную секту (вроде многочисленных "истинно-православных" юрисдикций), которая существует сама для себя и никакой общественной роли не играет; либо рано или поздно объединиться с Православной церковью Украины (так как никакой другой перспективы существования в кругу признанных автокефальных церквей, кроме как в рамках ПЦУ, у этого "нового патриархата" не будет)", - считает архиепископ.

Архиепископ Евстратий добавил, что если в будущем последует новое объединение, то очевидно, что никакой логики в действиях Филарета нет. Также он считает, что у почетного патриарха Филарета нет никакого реального видения будущего для новосозданного патриархата.

"Есть только сегодняшнее тактический расчет - в надежде на свое влияние и авторитет разделить ПЦУ, объединить вокруг себя большую ее часть, "показать митрополиту Епифанию, что он - никто", и затем с "позиции сильного" надеяться диктовать условия Константинополю", - считает архиепископ.

Архиепископ Евстратий подчеркнул, что такой сценарий не выглядит реалистичным, так как на собрание к патриарху Филарету 20 июня "не пришли даже те, кто по мнению патриарха Филарета его "обязательно поддержат".

Скриншот: facebook.com/yevstr

Ранее "Страна" писала, как в Киеве на поместном соборе восстановили Киевский патриархат.

Также мы писали о том, что в ПЦУ зеркально не признали Поместный собор УПЦ, назвав его "никчемным".



