В Печерском райсуде Киева установили факт непрерывного проживания в Украине экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в течение пяти лет.

Установление факта проживания Саакашвили в Украине нужно было для регистрации его кандидатом в депутаты на внеочередных выборах 21 июля.

"Суд вынес справедливое решение относительно моей возможности принимать участие в парламентских выборах", - говорится на фб-странице Саакашвили.

Видео: facebook.com/SaakashviliMikheil

Об этом же говорится на фб-странице пресс-секретаря Саакашвили Дарины Чиж.

Фото: facebook.com/daryna.chyzh

13 июня Саакашвили заявил, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом, в частности, норме о проживании в Украине на протяжении пяти последних лет.

Тогда же он представил первую десятку своей политической силы - Рух нових сил. Кроме того, Саакашвили представил замглавы полиции Константина Бушуева, который будет баллотироваться от партии по мажоритарному округу.

Как сообщала "Страна", Саакашвили и его партия идут на парламентские выборы самостоятельно. Михо заявил, что его партия отличается от других "и идеями, и драйвом, и энергией".

Отметим, что Саакашвили и Епифаний обсудили вопросы признания ПЦУ в мире.