В Киеве на концерте Макса Коржа произошла массовая драка. Видео
Массовая драка произошла на концерте Макса Коржа, который прошел в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Об этом сообщает "Информатор".
Уточняется, что концерт был долгожданным и собрал более 20 000 человек. Но, к сожалению, без конфликтов не обошлось.
По словам участников конфликта, один из молодых людей сорвал цепочку. Это заметили другие отдыхающие и началась драка. Многие люди просто разошлись в стороны, чтобы не попасть в потасовку.
Далее все происходило по цепной реакции. Люди из толпы выбегали и подключались к драке. К счастью, никто серьезно не травмировался. Уже через несколько минут конфликт сам исчерпал себя и все продолжили танцевать под песни любимого исполнителя.
Ранее "Страна" писала о том, что пассажиры устроили массовую драку из-за сидячего места в маршрутке.
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