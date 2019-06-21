Массовая драка произошла на концерте Макса Коржа, который прошел в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Об этом сообщает "Информатор".

Уточняется, что концерт был долгожданным и собрал более 20 000 человек. Но, к сожалению, без конфликтов не обошлось.

По словам участников конфликта, один из молодых людей сорвал цепочку. Это заметили другие отдыхающие и началась драка. Многие люди просто разошлись в стороны, чтобы не попасть в потасовку.

Далее все происходило по цепной реакции. Люди из толпы выбегали и подключались к драке. К счастью, никто серьезно не травмировался. Уже через несколько минут конфликт сам исчерпал себя и все продолжили танцевать под песни любимого исполнителя.

Ранее "Страна" писала о том, что пассажиры устроили массовую драку из-за сидячего места в маршрутке.

Также мы сообщали, что в Николаеве водитель сбил агрессивного мужчину, чтобы прекратить драку.