Известная украинская рэперша Alyona Alyona устроила себе отдых в Испании. Это стало известно после того, как артистка выложила фото в купальнике на пляже Барселоны и своем Instagram.

Алена в сториз сообщила, что они с подругой арендовали маленькое авто Smart. "Большое авто для больших девушек", - пошутила рэперша.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona не впервые показалась в купальнике. В клипе "Рыбки" она снялась в купальнике, а еще не так давно Алена вообразила себя Венерой с картины Ботичелли.

Напомним, что рэперша выпустила первый альбом "Пушка", одноименный клип и объявила о концерте в Киеве.

Также мы писали о том, что Alyona Alyona презентовала новый клип-мультфильм.