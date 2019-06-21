Рэперша Alyona Alyona похвасталась фото в ярко-розовом купальнике с испанского пляжа
Известная украинская рэперша Alyona Alyona устроила себе отдых в Испании. Это стало известно после того, как артистка выложила фото в купальнике на пляже Барселоны и своем Instagram.
Алена в сториз сообщила, что они с подругой арендовали маленькое авто Smart. "Большое авто для больших девушек", - пошутила рэперша.
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
Alyona Alyona не впервые показалась в купальнике. В клипе "Рыбки" она снялась в купальнике, а еще не так давно Алена вообразила себя Венерой с картины Ботичелли.
Напомним, что рэперша выпустила первый альбом "Пушка", одноименный клип и объявила о концерте в Киеве.
Также мы писали о том, что Alyona Alyona презентовала новый клип-мультфильм.
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