Представители оппозиции вечером в пятницу, 21 июня, возобновят акции протеста у здания парламента в центре Тбилиси.

Об этом сообщил глава грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, передает "Грузия Online".

"Мы не прекратим наши акции. В 19.00 мы снова собираемся у парламента. Посмотрим, сколько людей придет теперь, поскольку политика и политические партии здесь ни при чем. Так называемая власть сформировалась в режим и противостояла гражданам Грузии, у которых отняли конституционные права, а эти люди беспристрастно защищали на протяжении лет независимость этой страны, суверенитет и территориальную целостность", - сказал Вашадзе.

По словам Вашадзе, к протестной акции присоединятся практически все оппозиционные силы.

Напомним, что в Тбилиси вчера, 20 июня, начались массовые протесты из-за приезда делегации Госдумы России в парламент Грузии. Глава делегации, председатель комитета Госдумы по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов занял кресло спикера, что и привело к массовым беспорядкам.

Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент. Ночью полиция разогнала протестующих с помощью слезоточивого газа, но впоследствии они вернулись на проспект Руставели.

По данным медиков, в результате столкновений пострадали несколько сотен человек, однако точное число неизвестно. Премьер Грузии заявил, что полиция действовала по закону.

Как сообщала "Страна", президент Грузии срочно возвращается в Тбилиси из-за массовых беспорядков. Разгромлено одно из представительств правящей партии Грузии.

Напомним, что в ходе акции протеста в Тбилиси журналистка потеряла глаз - ей в лицо попала резиновая пуля.