Во Львовской области 25-летнюю женщину поразила молния, от полученных травм она скончалась в больнице. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

Трагедия произошла 19 июня в 19:33 в селе Малый Дорошев, Жовковского района. Местная жительница 1994 года рождения шла домой и в пути ее поразила молния.

В результате пострадавшая была госпитализирована в больницу города Львов, где 20 мая в 07:00 от полученных травм скончалась. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: facebook.com/dczlvoda

Напомним, что в Украине а начале июня молния убила женщину под Львовом.

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