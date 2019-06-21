Утром в пятницу, 21 июня, в Киеве закрыли на вход и выход станцию "Крещатик" и пересадку на "Майдане Независимости". Поступило анонимное сообщение о минировании. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Поступил анонимный звонок о минировании! Приносим извинения за неудобства! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - отмечают в пресс-службе метрополитена.

Накануне в Киеве, в последний день баллотирования на парламентские выборы, два раза поступало сообщение о минировании здания ЦИК. Ни одно из них не подтвердилось.

Ст. 259 УК Украины:

1. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Как сообщала "Страна", в Киеве сообщили о минировании Конституционного суда, где решалась судьба роспуска Рады.

Напомним, что в понедельник, 17 июня, уже дважды сообщили об угрозе взрыва в киевском метро.