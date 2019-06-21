Представители российского "Внешэкономбанка" (ВЭБ) вновь направили в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине с требованием компенсации потерь, которые понес дочерний "Проминвестбанк". Об этом передает Интерфакс.

ВЭБ обвиняет украинские власти в нарушении положений межправительственного соглашения 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией.

По мнению ВЭБ, инвестиции в развитие "Проминвестбанка" в размере $2,7 млрд были обесценены в результате "дискриминационного правового регулирования со стороны украинских властей".

В сентябре 2018 года киевский суд арестовал акции украинских "дочек" ВЭБа, ВТБ и Сбербанка во исполнение решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску экс-главы Приватбанка Игоря Коломойского.

ВЭБ приобрел "Проминвестбанк" в 2008 году. Главой наблюдательного совета "Внешэкономбанка" является Владимир Путин.

Как сообщала "Страна", российский "Внешэкономбанк" написал письмо Порошенко и Гройсману, обвинив их в нарушении соглашения. По мнению ВЭБа, инвестиционный спор возник из-за того, что Украина с 2014 года "совершает деяния, которые носят международно-противоправный характер".

Отметим, что в НБУ обвинили МВФ и "Приватбанк" в угрозе финансовой стабильности Украины.