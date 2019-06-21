Лидеры ЕС призвали Россию в полной мере сотрудничать со следствием в деле катастрофы рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом говорится в выводах саммита ЕС, сообщает "ЕП".

Лидеры ЕС напомнили, что 17 июля исполнится пять лет со дня катастрофы, унесшей 298 жизней.

"Европейский совет приветствует заявление Совместной следственной группы от 19 июня 2019 года о выдвижении уголовных обвинений четырем лицам, призывает Россию в полной мере сотрудничать с проведенным расследованием и выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме судебных процедур, которые предстоит пройти", - говорится в заключениях саммита.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что названных следствием подозреваемых просто "назначили".

"Ими сразу же были назначены виновные, и дальше все это расследование они сводили к тому, чтобы подтвердить свое первое озвученное предположение", - сказал Патрушев журналистам. Он отметил, что не видит каких-либо подтверждающих доказательств причастности России к трагедии Boeing рейса MH17.

"И вообще расследование проведено, на мой взгляд, нелепо", - отметил Патрушев.

Суд над подозреваемыми в авиакатастрофе малайзийского Boeing планируют начать в марте 2020 года.

США призвали Россию соблюдать резолюции ООН и обеспечить, чтобы обвиняемые в гибели 298 пассажиров малайзийского лайнера в июле 2014 года предстали перед судом.

Напомним, что власти Нидерландов предъявили обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году трем россиянам и одному украинцу: "Стрелкову", "Хмурому", Пулатову и Харченко.

Отметим, что обвинения против них строятся на показаниях, полученных от бывшего украинского военного Ивана Безъязыкова, которого ранее в Украине обвинили в государственной измене и посадили в СИЗО.