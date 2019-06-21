Компания Apple отзывает партию 15-дюймовых MacBook Pro с дисплеем Retina для бесплатной замены батареи. Об этом сообщает служба поддержки компании.

В Apple сообщили, что обнаружили перегрев батареи, который может угрожать взрывом и пожаром. Это касается ноутбуков, проданных с сентября 2015 по февраль 2017 года.

Чтобы проверить, участвует ли ноутбук в программе замены, необходимо ввести его серийный номер в специальной форме на сайте компании.

Apple предлагает владельцам этих устройств бесплатно заменить батареи в авторизованных сервисных центрах или магазинах компании. Процедура займет одну-две недели, перед этим необходимо сохранить все данные с ноутбука.

Напомним, что Apple перенесет производство из Китая из-за торговых санкций США.

Также компания подтвердила отказ от iTunes на ПК.