В воскресенье, 23 июня, в Киеве проходит Марш равенства КиевПрайд 2019, цель которого помочь преодолеть дискриминацию и насилие в отношении ЛГБТ-сообщества. К безопасности шествия представителей ЛГБТ в этом году подошли основательно: часть центральных улиц перекрыли с субботы, а в полиции заявили об усиленном дежурстве. Попасть на Марш можно только через один из двух входов - возле метро Золотые ворота и метро Университет. На входах - рамки с металлодетекторами. Накануне появилась информация, что радикалы готовят акции протеста, правда, сами они заявляют, что не собираются нападать на участников ЛГБТ-прайда. Так ли это, скоро станет известно.

Не обошлось без политики. ЛГБТ-шествие могло сорваться из-за иска нардепа-радикала Игоря Мосийчука. А на Марш пригласили президента Владимира Зеленского. Его, скорее всего, не будет, но в Администрации президента сделали заявление о том, что не может быть привилегий или ограничений по разным признакам и призвали не допустить столкновений.

Также не обошлось без новшеств. В этом году по улицам столицы должна впервые пройти отдельная колонна ЛГБТ-военных. Планируется, что их будет около 15 человек.

Марш стартует от Национальной оперы в 10:00, участники проходят за заграждения с 09:00. "Страна" ведет онлайн-репортаж с места события.

09:59 Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор заявил, что США поддерживают проведение Марша равенства в Киеве.



"Желаю всем участникам марша КиевПрайд безопасного, приятного и прекрасного дня. Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации", -цитирует его американское посольство.

09:57 К радикалам, ставшим на пути следования марша у КНУ им Шевченко, присоединились пожилые люди. Их человек 30.

09:55 Глава Нацполиции Андрей Крищенко заявил, что участников марша собирались забросать презервативами с экскрементами.

"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов". Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "лайнолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали биотуалеты", - цитирует Крищенко Vgorode.

09:52 "Неизвестный бросил бутылку с белизной в сторону участников Марша. Рядом с этой точкой стоит сильный запах хлора" - пишет Vgorode.

09:50 Активисты ЛГБТ запустили дрон с радужным флагом.

09:48 Льва Толстого перекрыта. К Владимирский можно дойти только по Прорезной.

Все остальное перекрыто кордонами.

09:45 На акции радикалов - лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский и его супруга Оксана.

09:44 Радикалы сожгли небольшой флажок ЛГБТ, все кричат "Смерть ЛГБТ" и "Смерть п@м". Радикалы в небольшом составе носят футболки с надписью "Порядок. Традиция". Некоторые из них являются представителями Нацкорпуса.

09:39 Бульвар Шевченко разделили несколько рядов полиции. Возле красного корпуса стоят националисты, которые встали на маршруте следования парада.

09:33 Радикалы в большей степени молодые люди, возрастом 17-25. Большая часть из них в балаклавах, в начале колонны радикалов стоят капеланы, которые зачитывают молитву. На стороне радикалов видны народные депутаты - Мосийчук, Корчинская, Кошулинский.

09:25 Возле красного корпуса Шевченко собралось несколько сот радикалов - противники ЛГБТ парада. Звучит патриотическая музыка, в руках имеют плакаты "гомосексуализм является угрозой нацбезопасности". Радикалов и прайд разделяет несколько рядов правоохранителей.

09:23 Участники прибывают.

Фото: Страна ua

09:20 "Голиаф пришёл развращать наших детей, покушается на наши традиционные ценности. Как христиане и священники мы не можем стоять в сторонке, ведь наша Украина тогда умрет. Люди за забором покупаются на наши ценности, которые установленные нашим Господом Богом. Мы знаем как наших братьев в Нидерландах и Германии бросают в тюрьмы - священников, пасторов. За то, что они проповедуют слово Божие. И грех называют грехом", - заявил Александр Мишура, военный капеллан.

09:17 Один из участников акции протеста, журналист Андрей, говорит, что это акция в защиту фундаментальных прав и свобод в Украине и что в прошлом году на этом месте, где проходит акция защитников семьи "тупо побили". А также, что они не хотят, чтобы дети видели в публичном месте "обнаженных трансвеститов".

09:16 Ближе к парку Шевченко - стоят противники ЛГБТ с плакатами в руках.

09:12 У Национальной оперы дежурит полиция.

Фото: Страна ua

09:10 Среди участников довольно много иностранцев из Европы - Финляндия, Германия. В большинстве они носят футболки "Равенство для всех".

09:05 По состоянию на 09:00 на Марш пришли уже больше тысячи человек. Участники понемногу строятся в колонны.

Фото: Информатор

08:53 Выходы из метро усиленно охраняют правоохранители. Так же перекрыты для транспортного движения ближайшие улицы вблизи оперного театра, где анонсирован сбор прайда. Бульвар Шевченко заполнен десятком автозаков.

08:50 Станции метро Театральная, Золотые ворота, Палац спорта и Льва Толстого закрыты, на ближайших станциях, а именно на Университете собираются довольно много людей. Внутри метро на платформе небольшими толпами собирается молодежь, в основном возрастной категорией 16+.

08:35 С утра в АП обнародовали такое заявление. В нем говорится, что "не может быть привилегий или ограничений по разным признакам". А также, что полиция должна не допустить столкновений.

"Президент является гарантом прав и свобод человека. Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а следовательно, не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и тому подобное.

Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция Украина должна гарантировать безопасность всех украинский в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша".

08:32 На время проведения Марша станции метро Дворец спорта, Льва Толстого и Театральная закрыты на вход и выход. Они работают только в режиме пересадочного узла.

08:30 Ранее Bellingcat Monitoring Project в своем микроблоге в Тtwitter сообщил, что члены украинских ультраправых и групп "Традиция и порядок", "Катехон", "Братство" и другие готовят акции протеста против Прайда. После этого националисты из С14 ранее заверили, что не планируют нападать на участников ЛГБТ-прайда. Об этом они сообщили в Telegram.

08:25 По предварительной информации полиции, в Марше равенства ожидается около 10 тысяч участников. Правда, в марше КиевПрайда годом ранее приняли участие 2,5 тысячи человек вместо ожидаемых организаторами 5 тысяч.

08:20 Схема ограничения движения и перекрытых улиц.