Основной причиной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки Одесской области стали колото-режущие раны шеи с повреждением сонной артерии. Таковы результаты экспертизы, сообщили источники "Страны".

Кстати, это заключение согласуется с заявлением полиции, по версии которой подозреваемый задушил девочку руками, пытался изнасиловать и нанес ей ранения острым предметом. После всего этого подозреваемый связал ей ноги скотчем, надел на голову кулек, привязал к ногам камни и сбросил в туалет. Выгребная яма находилась через дорогу и была около 3 метра глубиной.

Как сообщала "Страна", после шести дней поисков в Одесской области нашли тело 11-летней Даши Лукьяненко, которая пропала 13 июня в Ивановке. Все это время ее тело находилось во дворе частного дома в этом же поселке.

Полиция с собаками уже дважды проверяла эту территорию и даже допрашивала двух братьев, которые жили в доме, но тогда тело не нашли. Однако позже один из братьев, 22-летний Николай Тарасов, стал главным подозреваемым и сознался в убийстве. Мы узнали подробности этого дела.