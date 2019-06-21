Во вторник, 24 июня, игроки донецкого Шахтер отправятся на свой предсезонный сбор в немецкий Грассау. Он станет первым под руководством нового главного тренера "горняков" Луиша Каштру.

В Германии "оранжево-черные" будут тренироваться до 30 июня и проведут два контрольных поединка. Их покажут на shakhtar.com для зарегистрированных пользователей.

Даты спаррингов чемпиона Украины

26 июня. Шахтер - Лудогорец (Разград, Болгария)

30 июня. Шахтер - ЦСКА (София, Болгария)

Как сообщала "Страна" защитник Шахтера Иван Ордец подписал контракт с московским "Динамо". Он будет зарабатывать в российском клубе миллион евро в год плюс бонусы.

Напомним, что в ресторане на Печерске у футболиста Нефтяника вытащили 20 тысяч долларов. В полиции начали расследование по ч.4 ст.185 УК Украины - кража в крупных размерах. Ворам грозит до 8 лет тюрьмы.