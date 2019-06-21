Грузинский лидер Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Беларусь и срочно возвращается в Тбилиси на фоне протестов в грузинской столице. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в белорусских правительственных кругах.

Сейчас Зурабишвили направляется в аэропорт, чтобы вылететь к себе на родину. "Дано разрешение на вылет самолета", - уточнил источник.

В ходе протестов некоторые люди ворвались в один из офисов правящей партии "Грузинская мечта" и начали громить помещение. Уточняется, что участники митинга сожгли флаги партии, которые нашли внутри офиса.

На настоящий момент на проспекте Руставели, где в четверг, 20 июня, начался митинг против делегации Госдумы России, находится около сотни участников акции протеста.

Как сообщала "Страна", протестующие оппозиционеры ворвались в парламент Грузии из-за депутата Госдумы России. Полиция, оснащенная дубинками и щитами, остановила их.

Напомним, что грузинская журналистка на акции протеста потеряла глаз, когда ей в лицо попала резиновая пуля.