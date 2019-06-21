Исполнительница знаменитого хита "Felicita" попала в больницу в Италии
Ромина Пауэр, итальянская исполнительница и бывшая супруга поп-певца Аль Бано попала в больницу. Об этом свидетельствует ее сообщение в Instagram, в котором она разместила фотографию руки со вставленной иглой от капельницы, а также с больничной биркой с ее именем.
Краткая подпись гласит: "Все хорошо, что хорошо кончается! Спасибо всем докторам, медсестрам и анестезиологам". По какому поводу была госпитализирована 67-летняя певица, не сообщается.
Фото: instagram.com
Дочь американского актера Тайрона Пауэра и мексиканской актрисы Линды Кристиан связала свою жизнь с Италией, познакомившись в конце 1960-х годов с Аль Бано, за которого потом вышла замуж. С середины 1970-х они начали выступать в дуэте и получили невероятную популярность, в том числе далеко за пределами Апеннин. Одной из самых популярных композиций стала "Felicita".
Но творческий союз распался в конце 1990-х, одновременно пара пережила болезненный развод, которому способствовала трагическая история их старшей дочери Илении, бесследно пропавшей в 1994 году в Новом Орлеане.
Более 10 лет Ромина и Аль Бано не общались, а в 2013 году возобновили совместные выступления, причем первое состоялось в Москве.
Видео: youtube.com
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