Лидеры ЕС на своем саммите призвали Россию отпустить украинских моряков, захваченных в ноябре прошлого года, и возвратить корабли. Об этом говорится в выводах саммита ЕС.

"Европейский Совет вновь призывает Россию безоговорочно освободить захваченных украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободный проход всех судов через Керченский пролив согласно международного права", - говорится в документе.

Напомним, постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия. Среди прочего, суд обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

МИД РФ взамен выступил с заявлением, утверждая, что трибунал ООН не имел права решать судьбу пленных моряков.

Также читайте о том, что Украина направила письма международным партнерам с требованием надавить на Россию ради освобождения пленных моряков.