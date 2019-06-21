Президент США Дональд Трамп отменил санкционированное нападение на Иран в последний момент. Планировалось атаковать иранские радары и ракетные батареи. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на газету The New York Times.

"Изначально президент одобрил нанесение удара по таким иранским целям, как радары и ракетные батареи. Операция уже была в начальной стадии, но была остановлена. Самолеты находились в воздухе, корабли встали на позиции, однако ни одна ракета еще не была пущена, когда поступил приказ об отзыве", - сообщил источник.

Вчера, 20 июня, военные и дипломатические представители после интенсивных дискуссий и споров в Белом доме, в которых приняли руководящие лица из Совета нацбезопасности и лидеры Конгресса, ждали нанесения удара.

Как отметила The New York Times, "не ясно, просто ли господин Трамп изменил свое мнение о нанесении удара, или же администрация изменила курс из-за логистики или стратегии, также неясно, могут ли атаки все же быть осуществлены".

В Белом доме и Пентагоне отказались комментировать эту информацию, но никто из чиновников не просил отказаться от публикации материала.

Позднее источник в Пентагоне подтвердил агентству Associated Press, что военные США действительно готовились к удару по целям в Иране, но приказ об этом отменили незадолго до начала атаки.

По информации агентства, в Пентагоне рекомендовали Трампу план ударов. Кроме этого плана чиновники из Белого дома предлагали другие варианты. Большую часть дня Трамп обсуждал политику в отношении Ирана с высокопоставленными советниками по безопасности и лидерами Конгресса США.

Как сообщала "Страна", появилось видео запуска иранской ракеты по разведывательному беспилотнику США. Иранские военные сообщили, что беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана.

Отметим, что в Германии решили проверить достоверность обвинений США и Британии против Ирана.